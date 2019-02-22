2019-02-22T10:26:47+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погибли два человека

Трагедия произошла в Лаишевском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел 22 февраля в 3.22 в частном доме на улице Державина в деревне Каипы Лаишевского района республики. Сообщение о том, что горит дом, поступило от соседей. К приезду пожарных одноэтажный частный дом общей площадью 60 квадратных метров и надворные постройки на площади 40 квадратных метров горели открытым огнем.

В доме могли находиться два человека, но на улице их никто не видел, криков о помощи не было слышно. Когда пожарным удалось справиться с огнем, то при разборе завалов обнаружили останки двух человек.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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