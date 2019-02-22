2019-02-22T10:43:35+03:00
Общество

В Казани состоится премьера автобиографической мелодрамы "Обещание на рассвете"

Фильм расскажет о не знающей пределов материнской любви
Алина ГАБДУЛИНА
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Посмотреть "Обещание на рассвете" жители Казани смогут в кинотеатре "Каро"Посмотреть "Обещание на рассвете" жители Казани смогут в кинотеатре "Каро"
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28 февраля в российский прокат выходит фильм "Обещание на рассвете". Экранизация одноименного автобиографического романа французского писателя Ромена Гари расскажет о не знающей пределов материнской любви.

Главные роли в картине сыграли Шарлотта Генсбург и Пьер Нине

Главные роли в картине сыграли Шарлотта Генсбург и Пьер Нине

Еще когда будущий лауреат Гонкуровской премии Ромен Гари был ребенком, его мать твердо решила, что он станет дипломатом, воином и всемирно известным писателем. Несмотря на то, что над ней смеялись окружающие, а сын иногда сомневался в собственных силах, она продолжала исступленно в него верить — и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.

Главные роли в картине сыграли Шарлотта Генсбург и Пьер Нине, а ее режиссером выступил Эрик Барбье.

Посмотреть "Обещание на рассвете" жители Казани смогут в кинотеатре "Каро".

ИСТОЧНИК KP.RU

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