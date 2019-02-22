2019-02-22T09:45:06+03:00
Происшествия

В Казани 89-летний пенсионер сломал бедро, упав в автобусе

Авария произошла в Советском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Пенсионер упал в автобусе и сломал бедроПенсионер упал в автобусе и сломал бедроФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе столицы Татарстана 21 февраля в 16.45. В рейсовом автобусе МАЗ во время движения упал пассажир - 89-летний пенсионер. Приехавшие медики увезли мужчину в больницу - у него диагностировали перелом бедра.

Госавтоинспекция Казани сообщает, что за прошедшие сутки - 21 февраля, в Казани зарегистрировано 223 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими. Среди них два наезда на пешеходов, три столкновения автотранспорта и падение пассажира. В результате шесть участников ДТП – два пешехода, два пассажира и два водителя - получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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