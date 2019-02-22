В Казани переименовали автобусную остановку на улице Халитова

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-22T09:17:17+03:00

По решению исполкома города, она теперь называется "Улица Академика Арбузова"

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Испоком столицы Татарстана принял решение переименовать остановку "Улица Халитова", которая находится возле дома №34а по Сибирскому тракту, в остановку "Улицы Академика Арбузова". Соответствующий приказ появился в Комитете по транспорту Казани.

Напомним, на этой остановке можно сесть на общественный транспорт, движущийся в сторону улицы Халитова, это троллейбусы №№7 и 13 маршрутов, и автобусов №№1, 4, 5, 18, 19, 25, 33, 34, 35а, 36, 49, 60, 91.

Некоторое время назад была отменена и остановка "Улица Академика Арбузова" по Сибирскому тракту в сторону центра Казани. Связано это с тем, что на данном участке зарегистрировано несколько аварий с участием пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU