В Чувашии перевернулся автобус, пострадали пять человек
Авария с участием пассажирского автобуса "Сетра" произошла в Порецком районе республики 22 февраля в 2.25. По предварительным данным, в условиях снегопада водитель автобуса не справился с управлением, вылетел в кювет на одном из поворотов в деревне Мачкасы, и опрокинулся на бок.
- На момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров и два водителя, - сообщили в МВД Чувашии. - Пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу. Все пассажиры - жители Ульяновской области.
Как выяснили во время дознания сотрудники МВД республики, автобус следовал по маршруту "Москва-Ульяновск". Водитель, находившийся за рулем на момент аварии, прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»