2019-02-22T08:46:39+03:00
Происшествия

В Чувашии перевернулся автобус, пострадали пять человек

ДТП произошло 22 февраля в 2.45
Лика ИСАЕВА
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После съезда в кювет автобус опрокинулся на бок.После съезда в кювет автобус опрокинулся на бок.Фото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием пассажирского автобуса "Сетра" произошла в Порецком районе республики 22 февраля в 2.25. По предварительным данным, в условиях снегопада водитель автобуса не справился с управлением, вылетел в кювет на одном из поворотов в деревне Мачкасы, и опрокинулся на бок.

- На момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров и два водителя, - сообщили в МВД Чувашии. - Пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу. Все пассажиры - жители Ульяновской области.

Как выяснили во время дознания сотрудники МВД республики, автобус следовал по маршруту "Москва-Ульяновск". Водитель, находившийся за рулем на момент аварии, прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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