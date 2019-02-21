В Казанском Кремле ничего не знают о кибердружинах, проверяющих соцстраницы студентов
В этот четверг на очередном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала заявленный в местном медколледже жесткий контроль соцстраниц студентов.
По словам Галимовой, ни о каких кибердружинах, которыми стращали молодых людей, она ничего не знает, да и к тому же эти активисты не имею никакого отношения к поднятому президентом Татарстана вопросу о воспитании студентов.
Официальный представитель Казанского Кремля также кратко резюмировала, что никаких дружин местные власти не формировали, подобным не занимались.
Напомним, в интернет студенты казанского медколледжа выложили видео собрания в актовом зале, где им со сцены заявили, что их соцстраницы под жестким контролем и это надо ради здоровья граждан, в том числе и идеологического.
Все ваши социальные сети под нашим жестким контролем: казанских студентов стращают кибердружинами.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU