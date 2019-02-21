2019-02-21T19:45:40+03:00
Общество

В Казанском Кремле ничего не знают о кибердружинах, проверяющих соцстраницы студентов

Его официальный представитель Лилия Галимова прокомментировала заявление, сделанное в местном медколледже [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Студентам заявили, что их соцстраницы под жестким контролем и это надо ради здоровья граждан, в том числе и идеологического.Студентам заявили, что их соцстраницы под жестким контролем и это надо ради здоровья граждан, в том числе и идеологического.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В этот четверг на очередном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала заявленный в местном медколледже жесткий контроль соцстраниц студентов.

По словам Галимовой, ни о каких кибердружинах, которыми стращали молодых людей, она ничего не знает, да и к тому же эти активисты не имею никакого отношения к поднятому президентом Татарстана вопросу о воспитании студентов.

Официальный представитель Казанского Кремля также кратко резюмировала, что никаких дружин местные власти не формировали, подобным не занимались.

Напомним, в интернет студенты казанского медколледжа выложили видео собрания в актовом зале, где им со сцены заявили, что их соцстраницы под жестким контролем и это надо ради здоровья граждан, в том числе и идеологического.

Все ваши социальные сети под нашим жестким контролем: казанских студентов стращают кибердружинами.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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