2019-02-21T19:14:11+03:00
Происшествия

Казанца, ограбившего в присутствии ребенка, ортопедический салон приговорили к 4 годам колонии

Угрожая канцелярским ножом, налетчик в маске похитил более 44 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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39-летнего жителя Казани признали виновным в разбое, с угрозой насилия. Дело было еще вечером 27 декабря прошлого года. В столице Татарстана пьяный мужчина решил ограбить ортопедический салон. Он дождался, когда уйдет последний посетитель, и ворвался внутрь, закрыв лицо самодельной балаклавой.

В этот момент внутри находились продавщица и ее 9-летний сын. Угрожая канцелярским ножом, грабитель потребовал деньги. В результате он забрал из кассы более 44 тысяч рублей и сбежал.

Правда, вскоре его задержали полицейские. При обыске по месту проживания мужчины были найдена и изъята лишь часть похищенных денег – более 22 тысяч рублей. В итоге недостающие средства он возместил в ходе суда.

- Свою вину мужчина полностью признал и его приговорили к 4 годам колонии общего режима. Данное решение суда в свою законную силу не вступило, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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