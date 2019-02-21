Президент Татарстана о убыли населения в Буинском районе: «Нас это очень беспокоит»
В этот четверг президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Буинский район принял участие в заседании местного Совета, посвященного итогам ушедшего 2018 года. Заслушав доклад главы района, Рустам Минниханов подчеркнул, что важным показателем благополучия является демография, а в Буинском районе наблюдается отрицательные моменты.
- В прошлом году убыль населения здесь составила 298 человек. Нас это очень беспокоит, - сказал президент Татарстана.
Остановился глава республики и на вопросе здравоохранения на местах. В 2018 году была капитально отремонтирована поликлиника Буинской ЦРБ.
- Но по эффективности деятельности учреждений здравоохранения район пока отстает, занимая сегодня лишь 32 место. Обратите внимание на эти цифры, - отметил Рустам Минниханов, вменив это руководству Буинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU