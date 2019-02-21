Президент Татарстана о убыли населения в Буинском районе: «Нас это очень беспокоит»

СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-21T18:50:56+03:00

В 2018 году она составила 298 человек

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В этот четверг президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Буинский район принял участие в заседании местного Совета, посвященного итогам ушедшего 2018 года. Заслушав доклад главы района, Рустам Минниханов подчеркнул, что важным показателем благополучия является демография, а в Буинском районе наблюдается отрицательные моменты.

- В прошлом году убыль населения здесь составила 298 человек. Нас это очень беспокоит, - сказал президент Татарстана.

Остановился глава республики и на вопросе здравоохранения на местах. В 2018 году была капитально отремонтирована поликлиника Буинской ЦРБ.

- Но по эффективности деятельности учреждений здравоохранения район пока отстает, занимая сегодня лишь 32 место. Обратите внимание на эти цифры, - отметил Рустам Минниханов, вменив это руководству Буинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU