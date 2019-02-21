2019-02-21T18:38:52+03:00
Происшествия

В Татарстане бывшего и действующего начальников будут судить за хищение стретч-пленки на 8,2 миллиона рублей

Мужчины свою вину так и не признали
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Экс-руководителя новосибирской фирмы и начальника сбыта Индустриального парка Камские Поляны будут судить за купное мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Так, по версии следствия, между ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» (Новосибирск) и УК «Индустриальный парк Камские Поляны» был заключен договор на поставку стретч-пленки. Но вместо того, чтобы платить руководитель фирмы предложил тогда коммерческому директору, позже начальнику сбыта парка, просто похищать продукцию.

При этом обещал деньги за то, чтобы тот не только закрывал на это глаза, но и скрывал воровство. Тот согласился. В итоге с 2012 по 2016 года было похищено стретч-пленки на сумму более 8,2 млн рублей. Полученную продукцию руководитель новосибирской фирмы продавал третьим лицам в своем городе, а деньги клал себе в карман.

- Сейчас ужу экс-руководитель фирмы заключен под стражу, а второй обвиняемый находится под подпиской о невыезде, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Расследование дела завершено, и все материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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