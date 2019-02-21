Житель Йошкар-Олы перевел мошенникам 147 тысяч рублей в надежде получить кредит

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-21T18:06:02+03:00

А все началось с того что "помощник в получении кредита" попросил перечислить за свои услуги 7 тысяч рублей

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Накануне в один из отделов полиции Йошкар-Олы с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя женщина. Она объяснила, что ее муж лишился 147 тысяч рублей в надежде получить кредит.

Из дальнейшего разговора с ней выяснилось, что ее супруг посещал различные сайты, где оставлял заявки на получение кредита. Результат не заставил себя долго ждать и через некоторое время на телефон мужчины поступил звонок от неизвестного.

Собеседник обещал помочь с оформлением кредита, но для начала попросил перечислить ему 7 тысяч рублей за услуги. Йошкаролинец согласился. После неизвестный попросил еще 10 тысяч на страхование кредита. Потерпевший безропотно перечислил и эту сумму. Но выманивание денег не прекратилось. В итоге мужчина отправил «помощнику» 147 тысяч рублей.

- В настоящее время материал по данному факту находится на проверке. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает МВД по Марий Эл, напоминая, что гарантированный результат при получении кредита обещают лишь аферисты.

ИСТОЧНИК KP.RU