2019-02-21T17:00:56+03:00
Общество

Прогноз погоды в Казани на 22 февраля: мокрый снег, гололед и около 0 градусов

Также синоптики сообщают о сильном ветре и снежных заносах
Владимир КРУПСКИЙ
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В такую погоду приятнее наблюдать за погодой из дома.В такую погоду приятнее наблюдать за погодой из дома.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В Казани вновь прогнозируют ухудшение погоды. Так, ночью и днем 22 февраля в Казани будет облачно с прояснениями, юго-восточный ветер, снежные заносы и гололед. Временами пройдет мокрый снег.

Что касается температуры воздуха, то она не опустится ниже 4 градусов мороза. Днем столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

В целом по Татарстану погода будет схожей. Так, в отдельных районах республики ожидаются мокрый снег, возможна метель, ветер юго-восточный умеренный, местами порывами до 15 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза. Днем в разных районах Татарстана будет от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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