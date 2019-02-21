2019-02-21T17:21:37+03:00
Происшествия

В Марий Эд сгоррел цех по переработке репы

Причиной пожара могло стало короткое замыкание электропроводки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС России по Марий ЭлФото: МЧС России по Марий Эл
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Накануне, 20 февраля, в деревне Кужнур Новоторъяльского района Марий Эл загорелся цех по переработке репы, находящийся на территории сельскохозяйственного предприятия. О возгорании стало известно в 16.52.

До приезда пожарных работники цеха самостоятельно вывезли из него два трактора. Никто из них не пострадал.

Прибывшие на место пожарные, оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП огнем повреждено было порядка 10 квадратных метров помещения.

По информации МЧС России по Марий Эл, пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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