Мэр Нижнекамска отправил порядка 500 открыток в разные точки страны призывникам его города

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-21T17:39:08+03:00

Айрат Метшин делает это ежегодно в честь Дня защитника Отечества

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 февраля, мэр Нижнекамска Айрат Метшин подписал и отправил в разные войсковые части России открытки призывникам, проходящим срочную службу.

В частности, поздравления с наступающим Днем защитника Отечества были направлены нижнекамским военнослужащим в Москве, Сан6кт-Петербурге, Хабаровске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саратове и Курильских островах.

Пресс-служба мэрии города отмечает, что это – ежегодная традиция градоначальника. Помимо этого, непосредственно 23 февраля из Нижнекамска в Преображенский полк отправится автобус с родителями, артистами и журналистами, которые передадут гостинцы их военнослужащим.

ИСТОЧНИК KP.RU