2019-02-21T16:12:33+03:00
Общество

В Казани переименовали остановку на Сибирском тракте

Теперь она будет именоваться «Улица Академика Арбузова»
Владимир КРУПСКИЙ
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Через эту остановку проходят маршруты троллейбусов №№7 и 13 и автобусов №№1, 4, 5, 18, 19, 25, 33, 34, 35а, 36, 49, 60, 91.Через эту остановку проходят маршруты троллейбусов №№7 и 13 и автобусов №№1, 4, 5, 18, 19, 25, 33, 34, 35а, 36, 49, 60, 91.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани решили переименовать автобусную остановку. Так, если раньше павильон в районе дома №34 по Сибирскому тракту назывался «Улица Халитова», то теперь она будет именоваться «Улица Академика Арбузова». Такой приказ подписан в Комитете по транспорту Казани.

Через эту остановку, при движении в направлении улицы Халитова, проходят маршруты троллейбусов №№7 и 13 и автобусов №№1, 4, 5, 18, 19, 25, 33, 34, 35а, 36, 49, 60, 91.

Напомним, ранее был отменен остановочный пункт «Улица Академика Арбузова» по Сибирскому тракту в сторону центра. Этот участок являлся местом концентрации ДТП с участием пешеходов, по этой причине остановку в сторону центра решили отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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