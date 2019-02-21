2019-02-21T16:36:28+03:00
Общество

С 25 февраля в аэропорту Казани введут электронные посадочные талоны

Однако предполетные процедуры пассажиры по-прежнему будут обязаны проходить с бумажным аналогом
Алина ГАБДУЛИНА
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Нововведение связано с соответствующим приказом Министерства транспорта России от 14 января текущего годаНововведение связано с соответствующим приказом Министерства транспорта России от 14 января текущего годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, что с 25 февраля 2019 года в казанском аэропорту будут введены электронные посадочные талоны. Услуга была успешно протестирована еще в 2018 году, но общедоступной станет лишь в следующий понедельник.

Однако, несмотря на возможность использования электронных посадочных талонов, предполетные процедуры пассажиры по-прежнему должны будут проходить с его бумажным аналогом.

Известно, что нововведение связано с соответствующим приказом Министерства транспорта России от 14 января текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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