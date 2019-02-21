2019-02-21T16:51:21+03:00
Общество

Правительство Татарстана выделит денежные гранты 100 учителям сельских школ

Однако возраст преподавателя не должен превышать 35 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Гранты на улучшение жилищных условий будут выделены в рамках программы по привлечению кадров в сельские школыГранты на улучшение жилищных условий будут выделены в рамках программы по привлечению кадров в сельские школы
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Правительство Татарстана готово выделить порядка 100 денежных грантов молодым учителям, которые собираются работать в сельских школах. Возраст педагогов не должен превышать 35 лет. Об этих планах в четверг, 21 февраля, рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Гранты на улучшение жилищных условий будут выделены в рамках программы по привлечению кадров в сельские школы. В частности, Галимова отметила, что сейчас в этих учебных заведениях республики работает порядка 19 тысяч учителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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