Правительство Татарстана выделит денежные гранты 100 учителям сельских школ

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-21T16:51:21+03:00

Гранты на улучшение жилищных условий будут выделены в рамках программы по привлечению кадров в сельские школы

Однако возраст преподавателя не должен превышать 35 лет

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Правительство Татарстана готово выделить порядка 100 денежных грантов молодым учителям, которые собираются работать в сельских школах. Возраст педагогов не должен превышать 35 лет. Об этих планах в четверг, 21 февраля, рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Гранты на улучшение жилищных условий будут выделены в рамках программы по привлечению кадров в сельские школы. В частности, Галимова отметила, что сейчас в этих учебных заведениях республики работает порядка 19 тысяч учителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU