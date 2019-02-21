Появились фотографии с места смертельной аварии в Татарстане

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-21T15:29:11+03:00

Во время столкновения погибли три человека [фото]

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Авария с участием кроссовера "Рено Дастер" и грузового "Мерседеса" произошла в Верхнеуслонском районе республики 21 февраля, в 3.45 на 762 километре федеральной автодороги М-7 "Москва-Уфа".

В результате ДТП погибли водитель "Рено" и два его пассажира, еще один мужчина отправлен в больницу с травмами.

Фото: ГИБДД Татарстана

По предварительным данным, авария произошла в снегопад. Водитель французской иномарки не учел сложную дорожную обстановку, на скорости выехал на встречку и врезался в фуру.

Фото: ГИБДД Татарстана

В МВД Татарстана сообщили, что обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU