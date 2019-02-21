Судебные приставы потратят 6 миллионов рублей на письма должникам

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-21T15:43:50+03:00

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Управление федеральной службы судебных приставов Татарстана потратит 6 миллионов рублей на доставку простых и заказных писем, а также писем с уведомлениями о вручении. Деньги на эти цели уже готовы предоставить из федерального бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, корреспонденция будет рассылаться в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске. В одной пачке будущий исполнитель заявки должен перевозить не более 500 писем. В остальном особых требований к нему нет.

Отмечается, что доставка одного письма в среднем будет стоить от 22 до 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU