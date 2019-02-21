В Татарстане разработают дополнительные меры поддержки многодетных семей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-21T15:10:59+03:00

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В Татарстане в скором времени должна начаться разработка дополнительных мер поддержки многодетных семей. Сделать это поручил непосредственно глава республики Рустам Минниханов.

Известно, что причиной такого решения стали задачи, которые поставил Президент России Владимир Путин накануне во время выступления с посланием Федеральному Собранию РФ.

На брифинге 21 февраля официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова процитировала Минниханова, отметив, что социальная поддержка граждан является безусловным приоритетом Татарстана.

После Галимова добавила, что сейчас в республике проживает около 34,8 тысячи многодетных семей. Все они уже получают субсидии в размере 30% на оплату ЖКУ и лекарств для детей до 6 лет, а также выплаты на их проезд. Кроме того, в сельской местности женщины до 29 лет за третьего ребенка получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU