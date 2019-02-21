Президент Татарстана посетил съемки фильма «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматаовой

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-21T14:22:07+03:00

Рустам Минниханов встретился с исполнительницей главной роли во время рабочей поездки в Лаишевский район и запечатлел ее в образе героини [фото]

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В этот четверг во время своей рабочей поездки в Лаишевский район президент Татарстана Рустам Минниханов посетил съемки фильма «Зулейха открывает глаза» по роману татарстанской писательницы Гузель Яхиной.

Работа идет в городе-декорации Семрук. Сейчас там снимаются сцены с исполнительницей главной роли народной артисткой России Чулпан Хаматовой. С ней встретился Рустам Минниханов. Он запечатлел артистки в образе и выложил фото в свой Инстаграм.

Фото: @rusminnikhanov

Напомним, построенный на берегу Камы в Лаишевском районе Татарстана киногород Семрук сносить после съемок не будут. Декорации оставят и будут использовать для привлечения туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU