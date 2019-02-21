Президент Татарстана посетил съемки фильма «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматаовой
В этот четверг во время своей рабочей поездки в Лаишевский район президент Татарстана Рустам Минниханов посетил съемки фильма «Зулейха открывает глаза» по роману татарстанской писательницы Гузель Яхиной.
Работа идет в городе-декорации Семрук. Сейчас там снимаются сцены с исполнительницей главной роли народной артисткой России Чулпан Хаматовой. С ней встретился Рустам Минниханов. Он запечатлел артистки в образе и выложил фото в свой Инстаграм.
Фото: @rusminnikhanov
Напомним, построенный на берегу Камы в Лаишевском районе Татарстана киногород Семрук сносить после съемок не будут. Декорации оставят и будут использовать для привлечения туристов.
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ИСТОЧНИК KP.RU