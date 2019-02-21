Чебоксарец украл в десаде рюкзак одного из воспитаников

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-21T13:38:19+03:00

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Сообщение о краже рюкзака у ребенка поступило из детского садика, расположенного на бульваре Миттова в Чебоксарах. На место приехали полицейские и застали заплаканного малыша и его встревоженную маму.

Оказалось, что в детском рюкзаке находился кошелек, в котором была крупная сумма денег. Женщина положила его к сыну, а сама немного отвлеклась.

Злоумышленника, причастного к краже рюкзака, вычислили быстро. Во время обыска в его квартире был обнаружен сам рюкзак и вещи, которые в нем находились.

Но денег в кошельке уже не нашли. Как признался 35-летний задержанный, он в детсад пришел вместе со своей знакомой, которая забирала своего ребенка. Там он заметил, что одна из мам положила свой кошелек в рюкзак сына, а потом отошла. Вот он и забрал. А деньги в итоге потратил. Сообщают в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU