СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-21T13:07:26+03:00

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В этот четверг президент Татарстана совершил рабочий визит в Лаишевский район. Здесь он, в частности, посетил предприятие по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Там трудятся 50 человек, средняя зарплата на предприятии составляет 40 тысяч рублей.

Также под Казанью Рустам Минниханов посетил посадочную площадку для малых воздушных судов «Караишево». Там он заснял на видео презентационный полет тяжелого промышленного беспилотника. Который производит казанская компания SKYF.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/693289" frameborder="0"></iframe> Президент Татарстана заснял на видео презентационный полет тяжелого беспилотника. Автор: @rusminnikhanov.

Напомним, речь идет о первом в мире промышленном авиадроне. Его грузоподъемность т до 250 килограммов. Причем этот показатель хотят увеличить до 400 килограммов. Дальность же полета этого аппарата с грузом весом в 50 килограммов достигает 350 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU