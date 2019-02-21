2019-02-21T12:41:26+03:00
Происшествия

Охота на бизнесмена: в Татарстане киллер сдал полиции заказчика

Для поимки последнего сделали даже инсценировку убийства
Олег ЛУГОВОЙ
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Предполагаемого заказчика задержали. Возбуждено уголовное дело.Предполагаемого заказчика задержали. Возбуждено уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию обратился 37-летний не раз уже судимый житель Нижнекамска. По словам мужчины, к нему обратился его 32-летний знакомый. Он предложил совершить заказное убийство бизнесмена из Набережных Челнов. За это обещалось 300 тысяч рублей.

Чтобы задержать непосредственного организатора, полицейские для начала предупредили предполагаемую жертву убийства, а после инсценировали расправу над ним.

В итоге заказчик был задержан. У него при личном досмотре правоохранители нашли и изъяли личные вещи «жертвы», которые были переданы ему в качестве доказательства совершенного убийства.

- Сейчас выясняются мотивы планируемого преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Решается вопрос об избрании пресечения подозреваемому, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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