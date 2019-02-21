В Чувашии насильника-рецидивиста с ножом приговорили к 5,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-21T11:58:48+03:00

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26-летний житель Шумерлинского района признан виновным в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

Вечером 24 октября прошлого года в одном из сел Порецкого района осужденный по пьяни напал на 18-летнюю девушку. Угрожая ей ножом, он изнасиловал незнакомку. При этом потерпевшей удалось вытащить из кармана куртки насильника тот самый нож и выбросить. Удовлетворив себя, мужчина поспешил скрыться с места преступления. Но изнасилованная им девушка тут же сообщила о произошедшем в полицию. Злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки.

Нашли на месте преступления и выброшенный девушкой нож. Он был признан вещественным доказательством по уголовному делу.

- В итоге суд приговорил мужчину к 5,5 годам колонии строгого режима, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор еще не вступил в свою законную силу.

Отмечается, что ранее осужденный уже пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и изнасилование. Так, что в его действиях был усмотрен рецидив.

ИСТОЧНИК KP.RU