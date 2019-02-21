В Татарстане охоту на сурка запретили вплоть до 2022 года

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-21T12:07:46+03:00

Кроме того, изменились сроки добычи и других животных

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Стало известно, что с 1 марта 2019 года в Татарстане вступят в силу изменения сроков охоты на ряд животных. А отлов сурка во всех угодьях и вовсе будет приостановлен вплоть до 2022 года.

Согласно правкам в профильных документах, охота на зайца-русака будет возможна с 15 октября по 10 января, а на норку, белку, енотовидную собаку, куниц, хорей - с 15 октября по 28 (29) февраля.

Ловить водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь можно будет с 17.00 первой субботы сентября по 15 ноября, а вальдшнепа - с 17.00 первой субботы сентября по 31 декабря.

Изменения не обойдут стороной и охоту на болотно-луговую дичь. В период летнего сезона охоты с подружейными собаками ее можно будет ловить с 25 июля по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU