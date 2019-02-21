"Ак Барс" в овертайме проиграл "Салавату Юлаеву" и лишился третьего места

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-21T11:40:32+03:00

Теперь итоговое положение казанцев в турнирной таблице полностью зависит от последней игры регулярного чемпионата против магнитогорского "Металлурга"

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Минувшим вечером "Ак Барс" гостил в Уфе у местного "Салавата Юлаева". Клуб из столицы Башкортостана уже решил свои вопросы и выше шестого места на Востоке не поднимется. Однако обыграть принципиального соперника - дело чести.

Первый период матча прошел в равной борьбе, но забить так никому и не удалось. В дебюте второй двадцатиминутки защитник уфимцев Филип Ларсен вывел свою команду вперед. Впрочем, еще до перерыва Данис Зарипов восстановил равновесие.

На 45 минуте Владиимр Ткачев забросил вторую шайбу в ворота хозяев льда. Хоккеисты "Салавата" побежали отыгрываться и за минуту до сирены своего добились. Сработала замена вратаря на полевого игрока. Теэму Хартикайнен сравнял счет перевел матч в овертайм.

Долгим дополнительный период не получился. Уже на 37 секунде Филип Ларсен принес победу хоккеистам "Салавата".

Осечкой "барсов" воспользовался "Металлург", который обыграл "Динамо" и потеснил казанцев с третьего места. Любопытно, что в последнем туре "Ак Барс" и "Магнитка" сыграют друг против друга.

ИСТОЧНИК KP.RU