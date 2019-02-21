В Иннополисе разработали робота-сварщика, который будет строить корабли

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-21T11:16:17+03:00

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В Центре компетенций по робототехнике и мехатронике университета Иннополис разработали тросового робота, который будет использоваться для строительства кораблей. В частности, машина будет варить металлические детали и красить их, передает ТАCС со ссылкой на директора вуза Кирилла Семенихина.

Известно, что робот создается совместно с Зеленодольским судостроительным заводом имени Горького. Подобные системы используются при различных киносъемках, а также сборки и покраске крупных промышленных изделий. Однако погрешность аналогов татарстанской разработки составляет порядка полуметра. В Иннополисе же этот показатель хотят уменьшить до 20 миллиметров.

Сейчас робот-сварщик проходит опытные испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU