2019-02-21T11:13:45+03:00
Общество

22 февраля в домах трех районов Казани отключат электричество

Сделано это будет из-за плановых работ на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свет отключат как в многоквартирных, так и в частных домах.Свет отключат как в многоквартирных, так и в частных домах.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В эту пятницу. 22 февраля, в столице Татарстана из-за планового ремонта ЛЭП, оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживания на сетях в трех районах будет отключен свет.

А именно, с 8.00 до 13.00 обесточат дома Вахитовского района по адресам: улица Нурсултана Назарбаева, 52, 54, 56 и улица Салимжанова, 12, 14, 16;

Также с 13.00 до 17.00 электричество пропадет в домах, расположенных по адресам: улица Фатыха Карима, 26, 27, улица Сары Садыковой, 10, улица Татарстан, 13, 43, 43а, 45, 47.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 без света оставят частные дома поселков Вишневка и Привольный, по улицам: Алексеевская, Балачак, переулок Встречный, Гульбакча, переулок Дальний, Долгая, Жилякле, Звездопадная, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Луговая, Ореховая, переулок Радостный, Счастливая, Таллык, Тамчы, Тау Буе, Усадебная, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Юмарт и Яшьлек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чебоксарец украл в десаде рюкзак одного из воспитаников
Президент Татарстана заснял на видео презентационный полет тяжелого беспилотника
Охота на бизнесмена: в Татарстане киллер сдал полиции заказчика
ВТБ увеличил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр в 2,5 раза
В Татарстане охоту на сурка запретили вплоть до 2022 года
В Чувашии насильника-рецидивиста с ножом приговорили к 5,5 годам колонии
"Ак Барс" в овертайме проиграл "Салавату Юлаеву" и лишился третьего места
В Иннополисе разработали робота-сварщика, который будет строить корабли
Каршеринговые автомобили можно будет бесплатно оставить на платных парковках Казани
В Казани пройдет предпремьерный показ ужастика "Кадавр"
В Казани из-за поджога туалета эвакуировали 120 человек
В Казани пройдет концерт фортепианной музыки
В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" "Рено Дастер" на встречке врезался в грузовик
В Йошкар-Оле женщина расправилась с подругой, забив ее ногами
В Набережных Челнах прокуратура затеяла проверку по факту падения глыбы льда на пенсионерку
В селах Чувашии плата за вывоз мусора уменьшилась на 20%
В Казани столкнулись два автобуса и "КАМАЗ"