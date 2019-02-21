22 февраля в домах трех районов Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-21T11:13:45+03:00

Свет отключат как в многоквартирных, так и в частных домах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сделано это будет из-за плановых работ на сетях

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В эту пятницу. 22 февраля, в столице Татарстана из-за планового ремонта ЛЭП, оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживания на сетях в трех районах будет отключен свет.

А именно, с 8.00 до 13.00 обесточат дома Вахитовского района по адресам: улица Нурсултана Назарбаева, 52, 54, 56 и улица Салимжанова, 12, 14, 16;

Также с 13.00 до 17.00 электричество пропадет в домах, расположенных по адресам: улица Фатыха Карима, 26, 27, улица Сары Садыковой, 10, улица Татарстан, 13, 43, 43а, 45, 47.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 без света оставят частные дома поселков Вишневка и Привольный, по улицам: Алексеевская, Балачак, переулок Встречный, Гульбакча, переулок Дальний, Долгая, Жилякле, Звездопадная, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Луговая, Ореховая, переулок Радостный, Счастливая, Таллык, Тамчы, Тау Буе, Усадебная, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Юмарт и Яшьлек.

ИСТОЧНИК KP.RU