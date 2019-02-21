Каршеринговые автомобили можно будет бесплатно оставить на платных парковках Казани

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-21T10:43:14+03:00

Будет создан специальный реестр автомобилей, которые можно будет бесплатно оставить на парковках. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Жителям и гостям Казани, которые частенько арендуют автомобили на условиях каршеринга, больше не придется платить деньги за парковку автомобилей на платных стоянках города. Нововведение вступит в силу уже с 1 марта. Постановление о введении новой услуги подписано в Исполкоме города.

В ближайшее время в столице Татарстана будет создан реестр парковочных разрешений на льготное размещение транспортных средств, которые предоставляются жителям и гостям города в аренду на краткосрочный период. Внесенные в реестр машины можно будет оставлять на муниципальных парковках на любое время – никакая плата с водителя взиматься не будет.

- Для включения транспорта в реестр индивидуальным предпринимателям или юрлицам необходимо подать заявление. С 1 марта для получения услуги можно обратиться с заявлением в Комитет по транспорту, а в дальнейшем услугу планируется предоставлять в многофункциональных центрах и на портале госуслуг, - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU