Каршеринговые автомобили можно будет бесплатно оставить на платных парковках Казани
Жителям и гостям Казани, которые частенько арендуют автомобили на условиях каршеринга, больше не придется платить деньги за парковку автомобилей на платных стоянках города. Нововведение вступит в силу уже с 1 марта. Постановление о введении новой услуги подписано в Исполкоме города.
В ближайшее время в столице Татарстана будет создан реестр парковочных разрешений на льготное размещение транспортных средств, которые предоставляются жителям и гостям города в аренду на краткосрочный период. Внесенные в реестр машины можно будет оставлять на муниципальных парковках на любое время – никакая плата с водителя взиматься не будет.
- Для включения транспорта в реестр индивидуальным предпринимателям или юрлицам необходимо подать заявление. С 1 марта для получения услуги можно обратиться с заявлением в Комитет по транспорту, а в дальнейшем услугу планируется предоставлять в многофункциональных центрах и на портале госуслуг, - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU