2019-02-21T10:03:49+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ ужастика "Кадавр"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" КРЦ "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
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Сцена из фильмаСцена из фильмаФото: кадр из фильма
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На российские экраны 28 февраля выходит новый фильм ужасов "Кадавр", но для казанцев сделано исключение - они увидят его 27 февраля.

Меган Рид совсем недавно устроилась работать в морг. Она - бывшая полицейская и ничего не боится, хоть в морге одиночество, вокруг трупы. Вот только первое же ночное дежурство изменило всё. В морг привозят тело женщины по имени Ханна Грэйс, погибшей во время проведения над ней обряда экзорцизма. Для Меган порядок работы нарушают тревожные ощущения. Говорят, что если обряд не был завершен, злой дух остается и сможет найти себе другое тело. На протяжении всей ночи Меган будет казаться, что сущность осталась в теле, она рядом, охотится за ней и хочет поработить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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