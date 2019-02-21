В Казани из-за поджога туалета эвакуировали 120 человек
Возгорание произошло в Вахитовском районе
С места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в общежитии на улице Меховщиков произошел в 2.42 в четверг, 21 февраля. Сообщение о возгорании поступило по телефону "112" от жильцов.
Прибыв на место, пожарные провели разведку и установили, горят вещи и обшивка туалета. Из здания самостоятельно вышли 120 человек.
В 2.50 прошла ликвидация открытого горения на общей площади три квадратных метра.
- В результате пожара погибших, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Жильцы зашли обратно. Причина пожара устанавливается, предварительно - поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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