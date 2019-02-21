В Казани из-за поджога туалета эвакуировали 120 человек

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-21T09:42:47+03:00

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Пожар в общежитии на улице Меховщиков произошел в 2.42 в четверг, 21 февраля. Сообщение о возгорании поступило по телефону "112" от жильцов.

Прибыв на место, пожарные провели разведку и установили, горят вещи и обшивка туалета. Из здания самостоятельно вышли 120 человек.

В 2.50 прошла ликвидация открытого горения на общей площади три квадратных метра.

- В результате пожара погибших, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Жильцы зашли обратно. Причина пожара устанавливается, предварительно - поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU