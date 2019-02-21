В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" "Рено Дастер" на встречке врезался в грузовик

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-21T13:40:23+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 21 февраля, в 3.45 на 762 километре федеральной автодороги М7 "Москва – Уфа" на территории Верхнеуслонского района республики. По предварительным данным, водитель автомобиля "Рено Дастер" в снегопад и сложную дорожную обстановку, на небезопасной скорости выехал на встречку, где врезался в грузовик "Мерседес".

- В результате ДТП смертельные травмы получили водитель "Рено Дастер" и два его пассажира, еще один пострадавший пассажир этого кроссовера с травмами различной степени тяжести госпитализирован, - сообщили в МВД Татарстана. - На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU