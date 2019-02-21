В Йошкар-Оле женщина расправилась с подругой, забив ее ногами

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-21T08:39:09+03:00

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В Йошкар-Оле в суде рассматривали уголовное дело о гибели местной жительницы. Ее подругу - 35-летнюю женщину, признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

Во время суда было установлено, что все произошло 6 сентября 2018 года на квартире потерпевшей. Там она вечером вместе с приятельницей устроила пьяную вечеринку, во время которой женщины поссорились. Тогда гостья ударила хозяйку квартиры по лицу, затем кинула ее с дивана на пол и дважды пнула в живот и грудь, а потом ушла.

- От тяжелого травматического шока, развившегося в результате тупой травмы живота с разрывом печени и переломов ребер женщина скончалась, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.- Приговором суда женщина осуждена к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU