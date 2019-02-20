2019-02-20T18:43:28+03:00
Авто

В Йошкар-Оле лихач-иностранец "летает" по городу со скоростью 100 км/ч

Вместо гоночного приза он собрал уже 23 штрафа от ГИБДД, которые платить пока не спешит
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Марий ЭлФото: УГИБДД по Марий Эл
Изменить размер текста:

В Йошкар-Оле объявился серийный гонщик, который постоянно ездит по улицам города на опасной скорости - от 80 до 100 километров в час. Сейчас в отношении водителя уже возбуждено 23 административных дела. Вот только штрафы автолюбитель не оплачивает.

В ГИБДД по Марий Эл отмечают, что иномарка лихача имеет иностранные номера, принадлежащие одной из стран ближнего зарубежья.

- Для проведения административного расследования все материалы переданы в отдельный спецбатальон ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл, - сообщает пресс-служба подразделения.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Автоновости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани столкнулись два автобуса и "КАМАЗ"
В Алатырском районе Чувашии за 2019 год планируют отремонтировать 10 километров дороги
100 000 пачек сигарет: в Чебоксарах накрыли склады «табачного короля»
На юбилейный 15-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино приедет Карен Шахназаров
Прокуратура Чувашии: лифты в домах Чебоксар отключили за долги
В Казанском зоопарке появились две большие совы из снега
В борьбе с паводком-2019 в Татарстане задействуют более 15 тысяч человек
В Чебоксарах угонщик, ударивший полицейского после погони, отделался условным сроком
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
В Нижнекамске появится собственная Лига студентов
Жительницу Казани будут судить за то, что она отобрала нож у сожителя и убила его
В каких домах Казани 21 февраля отключат свет
Еще минус один: "Рубин" расстался с очередным нападающим
В Казани вскоре начнется суд о хищении 95 миллионов рублей, за которые вместо обещанной разработки подсунули китайский аналог
Ежегодно в Татарстане проводится более двух тысяч патриотических акций
После визита в Казань Владимир Путин выступил за ипотечные каникулы
Чувашия выделит 54,6 миллионов рублей на покупку 27 школьных автобусов
21 февраля в Татарстане вновь ожидаются метель и сильный ветер
27 февраля в Казани пройдет «горячая линия» по вопросам поступления детей в первый класс
В Марий Эл пьяный водитель КАМАЗа на скорости протаранил другой грузовик