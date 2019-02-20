В Йошкар-Оле лихач-иностранец "летает" по городу со скоростью 100 км/ч

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-20T18:43:28+03:00

Вместо гоночного приза он собрал уже 23 штрафа от ГИБДД, которые платить пока не спешит

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В Йошкар-Оле объявился серийный гонщик, который постоянно ездит по улицам города на опасной скорости - от 80 до 100 километров в час. Сейчас в отношении водителя уже возбуждено 23 административных дела. Вот только штрафы автолюбитель не оплачивает.

В ГИБДД по Марий Эл отмечают, что иномарка лихача имеет иностранные номера, принадлежащие одной из стран ближнего зарубежья.

- Для проведения административного расследования все материалы переданы в отдельный спецбатальон ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл, - сообщает пресс-служба подразделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU