На юбилейный 15-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино приедет Карен Шахназаров

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-20T17:15:22+03:00

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Уже не за горами проведение очередного и юбилейного 15-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Событие в столице Татарстана состоится с 24 по 30 апреля.

Сообщается, что в это раз фестиваль соберет вместе председателей жюри прошлых лет. Звезды кино мировой величины представят ретроспективы своих лучших фильмов.

Так, свое решение о посещении 15-го Казанского международного фестиваля мусульманского уже подтвердили: кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров; кинорежиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов; сценарист, народный артист РФ, кинорежиссер Александр Прошкин; кинорежиссер, сценарист, лауреат кинофестиваля в Локарно, фестиваля «Кинотавр», премий «НИКА», «Золотой орел», и «ТЭФИ» Николай Досталь; болгарский кинооператор, кинорежиссер, сценарист и продюсер Радослав Спасов; узбекский кинорежиссер, сценарист, обладатель премий кинофестивалей в Сан-Ремо и Нью-Дели Али Хамраев.

ИСТОЧНИК KP.RU