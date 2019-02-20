В Алатырском районе Чувашии за 2019 год планируют отремонтировать 10 километров дороги

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-20T18:13:28+03:00

Ремонт будет представлять собой замену асфальта, что сделает дорогу шире Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На эти цели из бюджета республики готовы выделить более 113,9 миллионов рублей

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Стало известно, в мае 2019 года начнется ремонт 10 километров дороги в Алатырском районе Чувашии. На весь объем работ из бюджета республики было выделено более 113,9 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Известно, что «реанимация» ждет участок дороги Шемурша-Сойгино-Алтышево-«Аниш», на состояние которого часто жалуются местные жители.

Согласно техническому заданию, работы должны быть окончены к августу 2020 года. Их собираются проводить с мая по август 2019, затем технологический перерыв, с которого дорожники вернутся только в мае 2020.

Отмечается, что ремонт будет представлять собой замену асфальта, что сделает дорогу шире.

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ИСТОЧНИК KP.RU