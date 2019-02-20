2019-02-20T16:25:01+03:00
Общество

В борьбе с паводком-2019 в Татарстане задействуют более 15 тысяч человек

В помощь людям выделят 3 тысяч единиц техники
Алина ГАБДУЛИНА
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Весной 2019 года в зоне паводка могут оказаться более 200 сел и городов ТатарстанаВесной 2019 года в зоне паводка могут оказаться более 200 сел и городов ТатарстанаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что подготовкой противопаводковых мероприятий в Татарстане в текущем году займутся более 15 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. Кроме того, в воздухе будут работать 18 авиамашин.

Отметим, что подготовка к паводку-2019 года началась еще прошлым летом. Тогда было отремонтировано 52 гидротехнических сооружения, установлены 3,9 тысяч водопропускных труб, укреплены берега протяженностью 2,4 километра и очищены русла рек на 158 участках. Все это потребовало и бюджета республики более 447 миллионов рублей.

Напомним, весной 2019 года в зоне паводка могут оказаться более 200 сел и городов Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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