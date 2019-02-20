Еще минус один: "Рубин" расстался с очередным нападающим

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-20T14:30:14+03:00

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Чистка состава в "Рубине" продолжается. Так, стало известно, что казанский клуб решил расстаться с нападающим Никитой Голдобиным. Как отметили в пресс-службе "Рубина", контракт был расторгнут по обоюдному решению сторон.

21-летний форвард с 2016 года числился в составе казанской команды, но за основу не сыграл ни одного матча. На его счету 49 встреч за молодежный состав клуба, в которых он отметился 11 забитыми мячами.

Первую часть нынешнего сезона Голдобин на правах аренды отыграл в пермской "Звезде", которая выступает во второй лиге. В 10 матчах за клуб он отличился лишь раз.

- Благодарим Никиту за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! - прокомментировали расставание с игроком в пресс-службе казанского клуба.

Отметим, что ранее "Рубин" покинули вратарь Джанаев, защитники Кудряшов, Навас и Чико Флорес, а также форвард Азмун. Также, по слухам, команду могут покинуть Гранат и Калинин. Пока, правда, они находятся в расположении команды.

ИСТОЧНИК KP.RU