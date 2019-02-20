Жительницу Казани будут судить за то, что она отобрала нож у сожителя и убила его

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-20T15:09:36+03:00

Все произошло во время ссоры, которая вспыхнула из-за того, что мужчина слишком увлекся спиртным. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам женщины, она не хотела смерти избранника

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35-летнюю жительницу Казани будут судить за убийство сожителя. Как следует из материалов уголовного дела, вечером 20 ноября прошлого года в столице Татарстана в доме по улице Майская женщина поссорилась со своим избранником из-за того, что тот слишком увлекся спиртным.

В ходе конфликта разъяренный мужчина схватился за нож. Но обвиняемая смогла отобрать его и ударить им избранника прямо в сердце. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

- Женщина свою вину частично признала, отрицая умысел на убийство, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU