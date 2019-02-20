В Казани вскоре начнется суд о хищении 95 миллионов рублей, за которые вместо обещанной разработки подсунули китайский аналог
37-летний экс-гендиректор и 62-летний экс-учредитель ООО «НУР-ТЕХ», а также 59-летний бывший проректор КНИТУ-КАИ обвиняются в хищении 95 млн рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2011 году между Минобром России и КНИТУ-КАИ был заключен трехлетний госконтракт на разработку экструдирования и создание опытного производства полимерных изделий.
Для этого вуз в качестве подрядчика привлек «НУР-ТЕХ». Который, в итоге вместо оригинальной разработки, купил китайский аналог, который и представил заказчику.
Кроме того, экс-гендиректор подрядчика обвиняется еще и в том, что, будучи руководителем и соучредителем ООО «НПЦ «НУР-ТЕХ», осуществил незаконное отчуждение имущества и более 34 млн рублей в пользу аффилированных фирм. Он находится под стражей, остальные фигуранты под домашним арестом. Никто вину не признал. Их имущество – на сумму свыше 30 млн рублей, также арестовано.
- Расследование завершено, дело направлено в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU