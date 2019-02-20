В Казани вскоре начнется суд о хищении 95 миллионов рублей, за которые вместо обещанной разработки подсунули китайский аналог

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-20T14:04:34+03:00

Никто из фигурантов уголовного дела свою вину так и не признал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед законом ответят экс-гендиректор и экс-учредитель ООО «НУР-ТЕХ», а также бывший проректор КНИТУ-КАИ

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37-летний экс-гендиректор и 62-летний экс-учредитель ООО «НУР-ТЕХ», а также 59-летний бывший проректор КНИТУ-КАИ обвиняются в хищении 95 млн рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2011 году между Минобром России и КНИТУ-КАИ был заключен трехлетний госконтракт на разработку экструдирования и создание опытного производства полимерных изделий.

Для этого вуз в качестве подрядчика привлек «НУР-ТЕХ». Который, в итоге вместо оригинальной разработки, купил китайский аналог, который и представил заказчику.

Кроме того, экс-гендиректор подрядчика обвиняется еще и в том, что, будучи руководителем и соучредителем ООО «НПЦ «НУР-ТЕХ», осуществил незаконное отчуждение имущества и более 34 млн рублей в пользу аффилированных фирм. Он находится под стражей, остальные фигуранты под домашним арестом. Никто вину не признал. Их имущество – на сумму свыше 30 млн рублей, также арестовано.

- Расследование завершено, дело направлено в суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU