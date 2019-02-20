После визита в Казань Владимир Путин выступил за ипотечные каникулы

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-20T13:20:44+03:00

Об этом Президент России сообщил во время своего послания к Федеральному собранию

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В эту среду, 20 февраля, Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.

Так, в его выступлении прозвучало информации о решении, принятом по итогам собрания Госсовета РФ в Татарстане. В масштабах всей страны Владимир Путин призвал ввести ипотечные каникулы. Которые будут действовать для тех, кто вдруг лишится дохода и не сможет платить по кредиту за жилье. При этом речь не идет о полной отмене долга, а всего лишь об отсрочке.

По словам Президента России, введение ипотечных каникул - это непростая задача и здесь предстоит подумать и об этом шла речь в Казани.. В итоге механизм того, как это будет происходить и как при этом не навредить ни банкам, ни населению, должны будут разработать члены правительства РФ и специалисты Центробанка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU