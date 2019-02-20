Прокуратура Чувашии: лифты в домах Чебоксар отключили за долги
Проверкой прокуратуры Чувашии было установлено, что в Чебоксарах на проспекте Мира в домах №№64, 66, 68, 70, 82, 84, 90, 96, 100 обслуживаемые ООО «УК «ЖКХ «Инженер» лифты перестали работать.
Оказалось, что одной из причин этого стал долг управляющей организации перед ООО «Городской лифт».
- В отношении должностного лица ООО «УК «ЖКХ» Инженер» возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. В адрес руководства организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, с указанием необходимости перерасчета жильцам платы за период не предоставления услуги лифта, а также принятия мер по погашению задолженности перед ООО «Городской лифт», - сообщили в прокуратуре Чувашии.
После этого организации заключили между собой мировое соглашение и лифты в большинстве домов снова заработали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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