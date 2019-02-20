2019-02-20T17:01:50+03:00
Общество

Прокуратура Чувашии: лифты в домах Чебоксар отключили за долги

После вмешательства надзорного органа в ряде подъездов они все же заработали
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас в большинстве домов лифты вновь заработали.Сейчас в большинстве домов лифты вновь заработали.
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Проверкой прокуратуры Чувашии было установлено, что в Чебоксарах на проспекте Мира в домах №№64, 66, 68, 70, 82, 84, 90, 96, 100 обслуживаемые ООО «УК «ЖКХ «Инженер» лифты перестали работать.

Оказалось, что одной из причин этого стал долг управляющей организации перед ООО «Городской лифт».

- В отношении должностного лица ООО «УК «ЖКХ» Инженер» возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. В адрес руководства организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, с указанием необходимости перерасчета жильцам платы за период не предоставления услуги лифта, а также принятия мер по погашению задолженности перед ООО «Городской лифт», - сообщили в прокуратуре Чувашии.

После этого организации заключили между собой мировое соглашение и лифты в большинстве домов снова заработали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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