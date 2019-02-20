В Казанском зоопарке появились две большие совы из снега
А 22 февраля таких фигур станет еще больше
Фото: пресс-служба мэрии Казани
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В зооботаническом саду Казани установили двух больших сов, сделанных из снега. Причиной того стало скорое открытие конкурса снежных фигур. Темой которого в 2019 году станет «Тихий лес. Певчие птицы Юго-Восточной Азии».
Ежегодное мероприятие стартует уже в эту пятницу, 22 февраля в 10.00. В соревновании примут участие ученики художественных школ города. Их снежные фигуры будут оценивать простые гости зоопарка.
Победитель конкурса будет объявлен в тот же день в 15.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU