21 февраля в Татарстане вновь ожидаются метель и сильный ветер

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-20T12:48:07+03:00

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Получив информацию от Гидрометцентра Татарстана, МЧС республики предупреждает о грядущем ухудшении погоды.

Так, по прогнозам метеорологов, в этот четверг, 21 февраля, ночью и днем на территории Татарстана, а также в Казани местами ожидается метель и сильный ветер с порывами до 15 м/с, а также гололед.

Например, в Казани, опять же по информации Гидрометцентра республики, температура воздуха в своих максимальных значениях будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Что же касается последующих дней, то в 22 февраля в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый, а также местами метель и сильный ветер с порывами до 16 м/с. Максимальная температура воздуха от -4 до +1 градуса. На дорогах гололедица.

В субботу, 23 февраля, в республике временами прогнозируется снег, а местами все та же метель. Сильного ветра уже не ожидается. Столбики термометра днем максимум покажут от -3 до -8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU