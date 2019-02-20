2019-02-20T12:32:06+03:00
Общество

27 февраля в Казани пройдет «горячая линия» по вопросам поступления детей в первый класс

Родителей будут консультировать с 9.00 до 17.00
Олег ЛУГОВОЙ
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Телефоны для звонков: 8(843)236-61-24, 8(843)236-61-26 и 8(843)236-61-49.Телефоны для звонков: 8(843)236-61-24, 8(843)236-61-26 и 8(843)236-61-49.Фото: Ольга Крыльцова
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На следующей неделе, а именно 27 февраля в Казани будет работать «горячая линия» по вопросам поступления детей в первый класс.

Родителей будут консультировать представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, министерства образования и науки республики, а также управления образования Исполкома Казани.

Сама «горячая линия» будет работать непосредственно в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Татарстане с 9.00 до 17.00.

Телефоны для звонков: 8(843)236-61-24, 8(843)236-61-26 и 8(843)236-61-49.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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