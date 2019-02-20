В селах Чувашии плата за вывоз мусора уменьшилась на 20%

СЕГОДНЯ 19:28 2019-02-20T19:28:52+03:00

Вместе с тем, с 1 декабря текущего года может измениться норматив накопления ТКО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Теперь их жители будут платить 60,71 рубль в месяц за человека

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В Чувашии жителям домов в сельской местности начали приходить новые платежки. Дело в том, что они теперь платят за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 20% меньше. А если точнее, то 60,71 рублей в месяц с человека.

К сожалению владельцев частных домов в районных центрах и городских округах они не входят в ряды сельских жителей, а потому они платят как все.

Так, вне сел жители Чувашии платят 75,7 рублей.

Вместе с тем, с 1 декабря текущего года может измениться норматив накопления ТКО, который на данный момент составляет 2,02 кубометра мусора в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU