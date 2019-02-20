В Марий Эл пьяный водитель КАМАЗа на скорости протаранил другой грузовик

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-20T12:23:39+03:00

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Накануне вечером в Параньгинском районе Марий Эл на 12 километре автодороги «Параньга-Уньжинский» произошло ДТП с двумя большегрузами.

Так, пьяный водитель КАМАЗа, видимо, решив полихачить, превысил безопасную скорость. Вот только мужчина не учел погодные условия на дороге. Потеряв управление, многотонная махина слетела с проезжей части и протаранила стоящий на обочине грузовик MAN-19403 с прицепом.

- В результате данного дорожно-транспортного происшествия травмы получил сам водитель-нарушитель. На месте ему была оказана медицинская помощь, - сообщают в ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU