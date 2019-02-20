В Чебоксарах угонщик, ударивший полицейского после погони, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-20T16:06:01+03:00

Данное решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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28-летнего жителя Чебоксар признали виновным в угоне автомобиля и применении насилия в отношении представителя власти.

Днем 23 мая прошлого года в столице Чувашии около одного из домов на улице Николаева осужденный встретил мужчину, стоявшего возле автомобиля ВАЗ-2114. Он спросил не продает ли тот машину. Тот ответил положительно. Тогда под предлогом проверить автомобиль мужчина сел за руль, чтобы прокатиться.

Вот только он сразу ударил по газам и угнал легковушку. Ее владелец пытался догнать злоумышленника, но безуспешно. Пришлось обращаться за помощью в полицию.

Стражи порядка довольно скоро вышли на угнанную машину. Началась погоня. Во время которой осужденный успел заехать во дворы на проспекте Ленина. Там он бросил машину и попытался сбежать. Но его задержали. Тогда мужчина ударил по лицу одного из полицейских.

- В итоге мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Данное решение суда еще не вступило в законную силу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU