В Нижнекамске появится собственная Лига студентов
Известно, что на данный момент в Нижнекамске обучается порядка 9,2 тысяч студентов. Из них большая часть – активисты, желающие быть услышанными. В связи с этим в городе решили создать собственную Лигу студентов.
У молодых людей уже существует свой Союз, но президент Лиги студентов Татарстана Руфат Киямов предложил создать в городе новую организацию. Несмотря на то, что нижнекамская Лига будет самостоятельным объединением, с разработкой ее положения помогут коллеги из Казани.
По словам Киямова, этот проект должен стать катализатором в объединении молодежи Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU