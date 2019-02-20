В Нижнекамске появится собственная Лига студентов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-20T15:35:17+03:00

В разработке его положения примет участие команда из Казани

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Известно, что на данный момент в Нижнекамске обучается порядка 9,2 тысяч студентов. Из них большая часть – активисты, желающие быть услышанными. В связи с этим в городе решили создать собственную Лигу студентов.

У молодых людей уже существует свой Союз, но президент Лиги студентов Татарстана Руфат Киямов предложил создать в городе новую организацию. Несмотря на то, что нижнекамская Лига будет самостоятельным объединением, с разработкой ее положения помогут коллеги из Казани.

По словам Киямова, этот проект должен стать катализатором в объединении молодежи Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU