2019-02-20T11:28:24+03:00
Экономика

Республиканский фонд поддержки выплатил обманутым вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка уже более полумиллиарда рублей

Кредиторы могут подать заявление до 14 июня 2019 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас на выплаты могут претендовать физлица состоящие в первой очереди реестра кредиторов и юрлица из третьей очереди.Сейчас на выплаты могут претендовать физлица состоящие в первой очереди реестра кредиторов и юрлица из третьей очереди.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщают в Республиканском фонде поддержки (РФП), на сегодня общая сумма выплат обманутым вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка уже превысила сумму в полмиллиарда рублей.

- В настоящее время уже подписано 2 791 соглашение об уступке требования на сумму 565,7 миллиона рублей. Из них 1 633 соглашения с юридическими лицами, включенными в третью очередь реестра требований кредиторов, а также 1 158 соглашений с физическими лицами - клиентами ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», - говорится в сообщении РФП.

Сейчас Фонд полностью охватывает поддержкой 80% (11 183) физлиц и 61% (3 256) юрлиц от реестра Агентства по страхованию вкладов. Всего на 19 февраля в РФП поступило 6,3 тысяч заявлений от пострадавших клиентов банка.

Отмечается, что сейчас на выплаты могут претендовать физлица состоящие в первой очереди реестра кредиторов и юрлица из третьей очереди, с суммой требования до 500 тысяч рублей. Подать заявление в РФП можно до 14 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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